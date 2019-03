Luke Perry de retour dans Beverly Hills : Il avait dit oui, juste avant sa mort...

Durant dix saisons et une décennie, les vies et les amours de lycéens, puis étudiants, de Beverly Hills ont passionné les foules. Près de vingt ans après l'arrêt de Beverly Hills 90210, plusieurs de ses acteurs emblématiques ont été pris de nostalgie (motivés, aussi, par la perspective d'empocher quelques milliers de dollars) et se sont mobilisés pour faire renaître la série de ses cendres.

Une chaîne de télévision s'est finalement lancée dans l'aventure après des semaines de démarchage, la FOX. Un retour prochain à l'écran officialisé au premier jour de ce mois de mars.