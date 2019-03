Mort de Luke Perry : KJ Apa, son fils dans Riverdale, provoque un tollé

KJ Apa est loin de faire l'unanimité avec son hommage. En effet depuis sa publication, certaines voix s'élèvent pour souligner le manque de tact du jeune acteur à plusieurs égards, de son temps de réaction et du format minimaliste de son message au choix très particulier de la photo qui l'illustre.

Fort d'une communauté de fans solide, composée notamment de 14 millions d'abonnés sur Instagram, KJ Apa peut malgré tout compter sur le soutien de certains. "Nous faisons tous notre deuil différemment et il n'y a pas de pression à montrer au monde à quel point cela t'affecte et à quel point tu respectes Luke", peut-on lire dans les nombreux commentaires, ou encore "Tu ne nous dois rien et j'espère que ces soi-disant fans en colère contre la taille de la légende ou le fait de savoir si oui ou non tu as posté quelque chose ne t'atteignent pas (...). Tu n'a pas besoin de poster quelque chose sur les réseaux sociaux pour que l'on sache à quel point tu tenais vraiment à lui. C'est entre toi et lui, et personne d'autre".