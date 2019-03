Luke Perry fiancé avant sa mort : le mariage était pour très bientôt

Plus de quinze ans après la fin de son premier mariage, Luke Perry s'apprêtait à retenter l'expérience. Il n'a malheureusement pas eu le temps de s'unir à celle qui partageait sa vie amoureuse depuis plus de dix ans. L'acteur américain est décédé le 4 mars 2019 à l'âge de 52 ans, des suites d'un AVC survenu le 27 février.

Jusqu'à l'annonce de sa mort, personne ne savait que celui qui incarnait Dylan McKay dans la série Beverly Hills 90210 était en couple depuis plusieurs années et surtout qu'il était fiancé. Luke Perry avait pour projet d'épouser Wendy Madison Bauer, une thérapeute spécialisée dans la famille qui apporte son aide aux "enfants, adolescents, adultes, familles et couples", comme elle l'indique sur son profil LinkedIN. Âgée de 44 ans, elle avait révélé dans un communiqué que leur relation avait débuté onze ans et demi auparavant. "Les 11 années et demi avec Luke ont été les plus heureuses de ma vie, et je suis reconnaissante d'avoir eu ce temps avec lui", avait-elle témoigné dans le document transmis au magazine People.

TMZ révèle à présent, photo à l'appui, que Luke Perry et Wendy Madison Bauer avaient fixé la date de leur mariage et que le couple avait envoyé une première invitation de style art déco, qui devait être suivie de cartons plus formels. Les amoureux auraient dû se dire oui le 17 août 2019 à Los Angeles.

Ce mariage aurait ainsi été le second de Luke Perry puis l'acteur de Riverdale a été marié de 1993 à 2003 à Minnie Sharp, la maman de ses deux enfants Jack, 21 ans, et Sophie, 18 ans.