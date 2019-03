Mort de Luke Perry : Sa fille de 18 ans pousse un coup de gueule...

La jeune Américaine a ajouté, toujours avec sincérité : "OUI je suis blessée et triste et je pleure et suis complètement hors de moi à cause de ce qui est arrivé à mon père. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et je suis foutrement déchirée par ça. Mais je ne vais pas m'asseoir dans ma chambre et pleurer jour et nuit jusqu'à ce qu'Internet décide pour moi quand il sera approprié de faire autre chose (...) Alors à ceux qui me pointent du doigt pour m'humilier à cause de ma manière de parler, de ma garde-robe et, plus dégueulasse encore, de la manière dont je gère mon deuil, faites-nous, à moi comme à vous, une faveur et arrêtez de me suivre. C'est une perte de temps pour vous comme pour moi", a-t-elle écrit.

Luke Perry, qui jouait ces dernières années dans la série Netflix Riverdale, était aussi le papa de Jack, âgé de 21 ans et catcheur professionnel.

Thomas Montet