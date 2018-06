Assassinat d'Amadou Ba : Les sauvages meurtriers du boxeur mis en examen

Le 4 avril 2018, vers 22h à Créteil (dans le Val-de-Marne), Amadou Ba était abattu alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture après avoir donné un cours de boxe au gymnase. Un drame terrible sur lequel la justice est en train de faire la lumière. On a appris d'informations concordantes de l'AFP et Europe 1 que cinq hommes ont été mis en examen et écroués pour l'assassinat de l'ancien champion de France de boxe thaï.

"On se dirige vers une histoire purement familiale" pour le mobile, a confié une source, précisant que les mis en cause niaient tous les faits et ce qu'ils auraient infligé au boxeur. Traîné hors de son véhicule, Amadou Ba avait été roué à coup de battes et atteint par six balles avant que les assaillants ne prennent la fuite. Il était mort quelques heures plus tard à l'hôpital.

Trois des mis en examen sont les frères de l'ex-compagne d'Amadou Ba tandis que les deux autres sont des amis de ces derniers. Le plus âgé des suspects a 54 ans et le plus jeune 32 ans. Tous vivent à Créteil ou Maison-Alfort, une commune limitrophe. L'enquête, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, se poursuit sur commission rogatoire.

Amadou Ba, 39 ans au moment de son décès, était inconnu de la justice. En 2005, il avait décroché le titre de champion de France de boxe thaï. Il avait également disputé un tournoi en Thaïlande dans le style Kard Chuek, c'est-à-dire avec pour seuls gants des cordes enroulées sur les mains et les avant-bras.