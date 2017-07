Attaque du Thalys : Clint Eastwood a pris les vrais héros au casting de son film

Les actes héroïques ont toujours passionné le réalisateur Clint Eastwood. Celui qui nous a fait suivre les accomplissements du du pilote d'US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l'Hudson en 2009 dans Sully s'attaque à un nouveau projet basé sur des actes de bravoure : ceux de l'attaque du Thalys survenu en 2015. Et la star va plus loin en embauchant au casting les trois Américains qui ont agi héroïquement durant l'événement !

Selon Variety, Clint Eastwood va filmer Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, les trois Américains – deux militaires et un étudiant – héros lors la tentative d'attentat du Thalys en 2015, dans son long métrage The 15:17 to Paris. Ils avaient reçu la Légion d'honneur en août 2015, des mains de François Hollande, alors président de la République.

Dans Paris Match, l'acteur Jean-Hugues Anglade, présent sur les lieux de l'attaque, avait raconté le détail des actions des trois valeureux Américains face à un individu lourdement armé : "Nous attendions la mort, et nous n'avions pas le choix. Puis, un jeune homme, Anthony Sadler, a accouru dans notre voiture, criant que le tireur était maitrisé par des soldats américains en permission, que tout allait bien. Il nous a rassurés", dit Jean-Hugues Anglade qui estime avoir été au "mauvais endroit mais avec les bonnes personnes" et parle d'un "miracle". "Je veux rendre hommage à leur courage héroïque, et les remercier, sans eux, nous serions tous morts." Les deux militaires, hospitalisés, ont été lourdement touchés. L'un est grièvement atteint par balle, au thorax, l'autre à l'arme blanche, au coude, mais leurs jours n'ont pas été en danger.

Ce trio de comédiens débutants, mais héros confirmés, joueront au côté de Jenna Fischer (The Office), Judy Greer (Jurassic World) et Ray Corasani (The Catch). Pour le scénario, basé sur le livre que les trois Américains ont écrit, Clint Eastwood fait de nouveau appel à Dorothy Blyskal. Tournage prévu dans les prochains mois.