Attentat de Manchester : Le geste touchant d'Harry Styles pour une victime

Harry Styles a le coeur sur la main. Selon le Manchester Evening News, le chanteur de 23 ans a volontiers répondu à l'appel de la famille d'une des victimes de l'attentat de Manchester, qui s'est publiquement adressée à lui sur les réseaux sociaux pour lui demander de réconforter la victime.

Le 22 mai dernier, Freya Lewis, 14 ans, s'apprêtait à sortir du concert d'Ariana Grande lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser à l'entrée de la salle omnisports, tuant vingt-deux personnes (dont plusieurs enfants) et faisant au moins soixante-dix blessés. La jeune adolescente s'était rendue à l'événement pour l'anniversaire de sa meilleure amie, Nell Jones. Egalement âgée de 14 ans, celle-ci a malheureusement succombé à ses blessures...

Transportée dans l'unité des soins intensifs du Royal Manchester Children's Hospital, Freya Lewis souffre de multiples fractures, de lacérations et de brûlures après avoir été touchée par des éclats. Le journal précise qu'elle a passé dix heures en chirurgie, qu'elle a subi deux premières opérations et qu'elle est toujours sous observation médicale, bien que ses jours ne soient vraisemblablement plus en danger.

Au lendemain de l'attaque, sa grande soeur Georgia Lewis s'est donc saisie de son compte Facebook pour tenter de mobiliser le plus de monde possible afin de réaliser le rêve de sa petite soeur. "Je dois faire quelque chose pour lui rendre le sourire lorsqu'elle se réveillera. Comme vous le savez ma soeur est la plus grande fan au monde d'Harry Styles. (...) Je ne m'attends pas à ce que ça marche mais si cette publication est partagée suffisamment de fois alors nous verrons si nous pouvons attirer l'attention d'Harry. Tout ce que je veux c'est que ma petite soeur soit heureuse alors merci de partager pour elle. Je t'aime tellement Freya, rétablis-toi vite", avait-elle écrit le 23 mai.