Attentats au Sri Lanka : trois enfants du milliardaire Anders Holch Povlsen tués

Anders Holch Povlsen a hérité de Bestseller, créé en 1975 par ses parents, Merete et Troels Holch Povlsen. Le groupe de prêt-à porter - qui compte des marques comme Vero Moda, Only et Jack & Jones - a confirmé l'information selon laquelle trois des enfants du milliardaire danois sont morts dans les attentats, sans préciser desquels il s'agissait. "Nous demandons de respecter la vie privée de la famille et nous n'avons pas d'autres commentaires", a simplement indiqué Jesper Stubkier, responsable de la communication chez Bestseller, à l'AFP.



Anders Holch Povlsen est également actionnaire majoritaire de l'enseigne britannique de mode en ligne ASOS et possède des parts chez Zalando, spécialiste allemand de la vente en ligne.

Les attentats du Sri Lanka émeuvent aux quatre coins du monde. Céline Dion a notamment exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. "Je suis très attristée par l'horrible nouvelle des attentats à la bombe au Sri Lanka. Cette violence insensée n'a pas de place dans notre monde. Mes sincères condoléances aux victimes, à leur famille et au peuple sri-lankais. Puissiez-vous trouver l'amour, la force et la paix", a écrit la grande chanteuse. "Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques", a de son côté fait savoir Emmanuel Macron, avant de partir au Touquet, où il a retrouvé son épouse Brigitte et leurs proches pour le week-end prolongé de Pâques.