Brigitte et Emmanuel Macron au Touquet : agréable coupure en famille

Le temps du week-end prolongé de Pâques, Brigitte et Emmanuel Macron ont quitté Paris et l'Elysée pour se rendre au Touquet. L'occasion pour le président de la République d'enchaîner les bains de foule et pour la première dame de retrouver ses enfants et petits-enfants.

Après une semaine particulièrement riche en émotions, marquée notamment par le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 et le discours télévisé du lendemain, Brigitte et Emmanuel Macron s'octroient quelques jours de détente au Touquet, où la première dame possède une maison familiale. À lire aussi Election - Emmanuel Macron et Brigitte : En famille au Touquet pour voter Arrivée dès jeudi soir (le 18 avril) dans la station balnéaire du Pas-de-Calais, Brigitte Macron a été rejointe dans la soirée du samedi 20 avril par son époux à la villa Monejan, située en plein coeur de la ville. Emmanuel Macron était resté à Paris pour suivre, depuis l'Élysée, la 23e journée de mobilisation des gilets jaunes, marquée par de nouveaux incidents dans la capitale. La dernière visite du président de la République au Touquet remontait à tout juste un an. Contrairement à ce qui avait été annoncé, Brigitte Macron et son époux ne se sont pas rendus à la messe dominicale célébrant Pâques. Un repérage avait pourtant eu lieu dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc en vue de sa sécurisation. A l'occasion de la venue du couple présidentiel, la sécurité a bien évidemment été renforcée aux alentours de la villa Monejan, devant laquelle plusieurs manifestations de gilets jaunes ont eu lieu ces derniers mois. Un peu avant 12h30, dimanche 22 avril, Emmanuel Macron est apparu sur les escaliers de la villa Monejean, décontracté, simplement en chemise blanche. Accompagné de son épouse, rayonnante dans une robe bleu ciel, et de l'une de ses petites filles, le président de la République a pris le temps de saluer les badauds qui l'attendaient. "Bravo, président !", "Continuez président !", ont crié plusieurs personnes au sein de la foule qui s'attroupait autour de lui pour le prendre en photo comme le rapporte l'AFP. Le bain de foule a duré environ un quart d'heure, sur quelques mètres, avant que les journalistes, présents en nombre, soient bloqués par le service d'ordre. Brigitte et Emmanuel Macron sont alors allés déjeuner avec leurs proches. Le couple a ensuite rejoint la maison familiale. En fin d'après-midi, Emmanuel Macron accompagné de son épouse a pu profiter d'une balade à vélo sous un magnifique soleil.

Emmanuel Macron s'offre un bain de foule au Touquet pic.twitter.com/3CEs6V2sR7 — BFMTV (@BFMTV) 21 avril 2019

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos