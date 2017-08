Audrey Tautou : "Je sais que je ne suis pas une splendeur, ni un cageot"

En incarnant Amélie Poulain en 2001 pour Jean-Pierre Jeunet, Audrey Tautou a vu sa notoriété exploser : elle compte plus de 32 millions spectateurs à travers le monde. Depuis, l'actrice qui fêtera ses 41 ans le 9 août a parcouru un sacré chemin sur le grand écran. Aujourd'hui, c'est en tant que photographe qu'elle fait parler d'elle, puisqu'elle expose son travail, principalement des autoportraits, aux rencontres d'Arles. Pour Marie-Claire, elle parle de son regard sur son métier, derrière et devant l'objectif.

La passion d'Audrey Tautou pour la photographie a débuté quand elle avait 11 ans lorsque sa famille lui offre pour sa communion solennelle une appareil photographique d'adulte, un Nikon F401. Il faudra attendre plus de trente ans pour que la comédienne ose montrer son travail, craignant qu'on ne la considère comme illégitime. La mort de sa grand-mère est l'élément déclencheur : elle décide alors de montrer qui elle est vraiment.

Les photos d'Audrey Tautou, sur lesquelles elle apparaît sans fard ou grimée, révèlent une autre facette de la comédienne. Loin de ce qu'elle appelle le "jeu médiatique" auquel elle ne s'est jamais habituée : "Moins je suis dans la lumière, mieux je me porte", explique-t-elle. Bien qu'elle aime le métier de comédienne, elle admet en même temps que ce n'est pas sa personne, pas sa nature : "J'ai besoin d'enfin exister par moi-même. Ces dernières années, j'ai refusé beaucoup de rôles-titres. Inconsciemment, j'avais besoin de me faire un peu oublier, de me mettre à distance avec l'image." Cependant, même en second rôle, comme dans L'Odyssée, celle qui n'a pas changé depuis ses débuts s'est fait remarquer.

Superfacial

Son exposition est baptisée Superfacial, Audrey Tautou définit le choix de ce néologisme : "Super-face, parce que la notoriété de votre visage vous rend, de manière superficielle, un tout petit peu plus qu'humain." On lui demande alors si elle aime son visage, tant exposé depuis plus de quinze ans : "Je n'en changerai pas. Il y a plein de trucs que je n'aime pas dedans, mais je vais vous dire : en fait, je m'en fous ! Je sais que je ne suis pas une splendeur, je sais que je ne suis pas un cageot. Je n'y pense pas."

La discrète Audrey Tautou s'expose donc, mais ne cherchez aucune indiscrétion sur sa vie privée. Elle ne fera aucune allusion à l'amour, et donc à son couple avec Yann Le Bourbouac'h, directeur marketing de Gaumont, ni à ses désirs de maternité.