Aurélie Van Daelen (Mad Mag), maman fière pour le 1er anniversaire de Pharell

Au tout début de l'année 2016, Aurélie Van Daelen (révélée dans Secret Story 5 sur TF1) donnait naissance à son petit Pharell, fruit de ses amours avec le basketteur Emilien Barbry. Un an plus tard tout pile, le bout de chou a bien grandi !

Mardi 3 janvier, la starlette de 28 ans s'est saisie de son compte Instagram personnel pour publier un cliché tout mignon de Pharell à l'occasion de son premier anniversaire. "<3 Happy first birthday for this little champ <3 hip hip hoeraaaaa", pouvait-on lire en légende de la photo du tout jeune garçonnet debout et de profil dans son lit rempli de ballons bleus. "Super belle la photo", "Happy birthday petit bonhomme !", "Un très bon anniversaire à ton loulou", "Joyeux anniversaire à ton fils ma belle", pouvait-on lire dès les premières réactions. Certains internautes ont tout de même été surpris par l'initiative d'Aurélie...

En effet, interrogée par Sam Zirah pour le magazine Public durant l'été dernier, la chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 avait confié qu'elle avait à coeur de tout faire pour protéger son bébé... et surtout de ne pas trop l'exposer sur ses réseaux sociaux ! "Il faut que je puisse travailler pour que mon fils ait tout ce qu'il faut dans la vie. J'ai trois jours par semaine sur Paris, où je me consacre à 100% à mon travail. Et puis j'ai quatre jours où je suis près de mon fils où il n'y a que lui qui compte." Et de poursuivre alors, au cours de l'entretien, sur sa volonté farouche de l'éloigner des projecteurs : "Ça me tuerait de voir des critiques sur mon fils (...) Je le préserve de tout ça."