Ayem Nour, bouleversée par son cambriolage : "Je suis sous le choc"

Jeudi 14 septembre, Le Débrief des filles du Mad Mag (NRJ12) n'a pas pu être animé par Ayem Nour. Chamboulée par le cambriolage de son appartement du 16e arrondissement de Paris survenu la veille, la maman du petit Ayvin (1 an et 3 mois) a cédé sa place à son camarade Aymeric Bonnery.

C'est dans ce contexte que l'ancien candidat de Secret Story 8 a souhaité appeler en direct Ayem afin de prendre de ses nouvelles. Malheureusement, la jolie brune de 28 ans n'a pas pu répondre de vive voix à son ami qui lui a donc laissé un message sur son répondeur. "On voulait te dire qu'on est là pour toi, que l'on t'aime très fort. Je sais que c'est dur pour toi en ce moment mais voilà, t'es notre famille, on ne te lâchera pas. Les téléspectateurs non plus. Reviens vite et merci pour tout ce que tu fais pour nous ! On t'aime très fort", a-t-il enregistré face caméra.

Après avoir raccroché, Aymeric Bonnery a toutefois fait savoir qu'Ayem lui avait écrit un SMS pendant qu'il parlait à son répondeur. "Je suis désolée, je ne me sens pas capable de vous parler, je suis sous le choc. Je vous aime très fort, vous êtes ma famille. Merci d'être là pour moi, je ne l'oublierai jamais. Ayem", disait-elle dans son message.

Pour rappel, selon Le Point, le cambriolage a eu lieu mercredi en fin de journée. Ayem Nour aurait découvert que son appartement avait été visité en rentrant chez elle sur les coups de 1h du matin ce jeudi. Dans l'inventaire du cambriolage d'Ayem Nour, les policiers ont notamment constaté le vol de nombreux bijoux et de la maroquinerie de luxe. Les malfaiteurs seraient entrés dans l'appartement en escaladant la façade de l'immeuble à l'aide d'une échelle et auraient forcé l'une des fenêtres.

Pour finir, selon Closer, Ayem Nour a été entendue par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Pari ce jeudi 14 septembre.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !