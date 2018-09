Ayem Nour clashe Matthieu Delormeau dans TPMP : "Tu rates ton boulot !"

Décidément, Ayem Nour et Matthieu Delormeau ont bien du mal à s'entendre !

Vendredi 28 septembre 2018, dans la nouvelle déclinaison people de Touche pas à mon poste, l'ex-animatrice du Mad Mag sur NRJ12 et maman du petit Ayvin (2 ans) a semble-t-il peu apprécié la façon dont son "ami" Matthieu Delormeau, animateur du show, s'adressait à elle...

En effet, alors que la belle brune s'en prenait longuement au paparazzi Sébastien Valelia (chroniqueur dans l'émission) pour des propos prononcés la semaine dernière, à son encontre, dans le cadre de l'affaire Benalla (elle a précisé au passage que ce dernier n'avait pas été embauché pour assurer sa sécurité, contrairement à ce qui avait été colporté dans la presse), Matthieu Delormeau a dû se faire de plus en plus insistant pour que son invitée accepte finalement de changer de sujet. "Quand on m'invite, soit je peux m'exprimer et répondre, soit ça sert à rien de m'inviter", a alors réagi une Ayem pourtant particulièrement loquace. Et la belle d'ajouter quand l'animateur lui a lancé qu'il aimerait bien faire sa promo : "Je m'en fous là de ma promo !"

Dans ce contexte déjà très tendu, Matthieu Delormeau – qui avait déjà connu bien des altercations avec Ayem – a ensuite voulu savoir pourquoi son invitée se déplaçait toujours avec plusieurs gardes du corps, notamment ce vendredi soir... Une question qui a mis le feu aux poudres. "C'est quoi le problème que je vienne avec 12 ou 25 personnes ? Déjà, tu fais une grande erreur parce qu'en tant qu'animateur tu devrais rester neutre, je te le dis ! Tu rates ton boulot là ! (...) J'ai été victime de menaces, de cambriolage, de plusieurs soucis dont tu n'as pas connaissance donc j'ai le droit d'assurer ma sécurité !", a-t-elle assuré en plateau.

