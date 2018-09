Ayem Nour, son fils Ayvin fait sa première rentrée : "Ça me déchire le coeur"

Comme de nombreux parents en France, Ayem Nour a assisté à la première rentrée des classes de son fils, Ayvin (2 ans, né de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet). Mardi 4 septembre 2018, l'ex-star de la télé-réalité n'a pas hésité à s'exprimer sur cet événement qui l'a bouleversée.

C'est sur son compte Instagram qu'Ayem en a informé sa grande communauté en publiant un adorable dessin d'un caméléon où y était inscrit le prénom de son fils. "Aujourd'hui, c'est la première rentrée de l'amour de ma vie. Tout passe si vite", a-t-elle lancé avant de continuer : "Te laisser seul quelques heures avec des inconnus me déchire le coeur et pourtant je sais qu'ils vont prendre soin de toi, mais l'envie d'être près de toi à chaque instant, te voir évoluer, te protéger, anticiper tes envies, tes besoins, ne me quittera jamais."

La première rentrée d'Ayvin est "un gros changement" pour Ayem Nour. Bien qu'elle ait encore du mal à y croire, la jolie brune est comblée et fière de son "petit prince". "Tu avais l'air si heureux et ton bonheur est le mien ... Alors amuse-toi bien mon amour et bonne rentrée à toi. Je t'aime Ayvin", a-t-elle conclu.