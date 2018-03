Ayem Nour, maman émue grâce à son petit Ayvin : "Ma vie, ma joie, mon fils..."

Mercredi 7 mars 2018, Ayem Nour a fait une pause dans ses publications de clichés sexy afin de s'adresser à son fils Ayvin né en juin 2017.

Sur Instagram, la bombe de 29 ans qui a désormais retrouvé sa ligne d'antan a indiqué : "Il y a 21 mois aujourd'hui, j'ai vécu le plus beau jour de ma vie. Il y a 21 mois, tout a changé et j'ai découvert le véritable sens du mot amour. Depuis 21 mois, les minutes passent différemment puisque l'horloge de ma vie marche à ton rythme. Depuis 21 mois, je ne me questionne plus sur le sens de ma vie puisque tu me donnes toutes les réponses. Depuis 21 mois, je me demande comment te remercier d'avoir tout bousculé, de m'avoir tant apporté et d'avoir fait de moi la maman que je suis devenue. Alors je n'espère plus qu'une chose, être une mère à la hauteur. Ma vie, ma joie, mon fils."

Forcément, face à tant d'amour, les fans de l'ex-animatrice du Mad Mag de NRJ12 n'ont pas pu s'empêcher de laisser un petit commentaire. "Il peut être fier d'avoir une maman comme toi... Que dieu vous protège !! Joyeux anniversaire Ayvin", "Whaouw c'est tellement touchant. J'en ai pleuré", "Tu es largement à la hauteur, plus qu'à la hauteur même, tu es une maman formidable et tu verras que quand il grandira il te le dira jamais assez... Il a une maman parfaite, avec une chaleur humaine inexplicable, un coeur gigantesque et bourrée de talents", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, Ayvin est né des amours passées entre Ayem Nour et l'homme d'affaires Vincent Miclet.