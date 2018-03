Ayem Nour, amincie et sensuelle : Son décolleté et ses escarpins font un tabac

Depuis sa petite remise en forme aux États-Unis où elle a été coachée par un professionnel, Ayem Nour a retrouvé une silhouette amincie et n'hésite pas à l'afficher fièrement.

Sur Instagram, où elle est suivie par pas loin de 900 000 fidèles, celle qui animait le Mad Mag (NRJ12) multiplie les publications de clichés sensuels qui enchantent ses nombreux admirateurs !

Lundi 5 mars 2018, Ayem a cette fois fait sensation en se dévoilant très sexy, à l'aise sur une banquette, son décolleté assumé et ses jolies jambes mises en valeur. La maman du petit Ayvin (1 an et demi) – fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet dont elle est aujourd'hui séparée – a simplement commenté en reprenant une réplique du film Nikita : "Il y a deux choses qui sont sans limites : la féminité et les moyens d'en abuser. #mood #ayemwhatayem"

En commentaires, les internautes ont été nombreux à la féliciter pour ses récentes photos toutes plus belles les unes que les autres. "Tu es parfaite de la tête aux pieds", "Très jolies jambes et super escarpins", "En plus d'être très belle, tu es classe et glamour", "Je voulais juste te dire que tu as changé... T'es vraiment magnifiquement belle maintenant !! Bonne continuation", pouvait-on lire dès les premières réactions.