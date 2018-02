Ayem Nour amincie : Sa perte de poids, son nouveau business !

Ayem Nour a accouché de son premier enfant, le petit Ayvin, fruit de ses amours avec son ex-compagnon l'homme d'affaires Vincent Miclet, en juin 2016. Près de deux ans après la naissance de son fils, l'animatrice de NRJ12 a retrouvé la ligne. Sur Instagram, la jolie brune s'affiche même comme un véritable symbole minceur...

Pour rappel, la jeune maman s'était rendue à Los Angeles ces dernières semaines. Sur place, elle a été suivie par un coach sportif dans le but de perdre ses kilos en trop. La jeune femme de 29 ans a alors mêlé séances de sport intensives et rééquilibrage alimentaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses efforts ont payé !

Ventre ultraplat, silhouette affinée... Sur Instagram, Ayem Nour s'est dévoilée incroyablement amincie. Mais ce n'est pas tout : cette transformation lui a semble-t-il permis de développer ses contrats avec certaines marques. Anaca 3, Cellublue... Toujours sur le réseau social, et même sur Snapchat, elle multiplie les contenus sponsorisés majoritairement pour des produits minceur. Et même lorsqu'elle fait la publicité de bonbons, ceux-ci sont "sans gluten" et "sans matières grasses".