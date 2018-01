Ayem Nour absente du Mad Mag : Fitness, détox'... Ce qu'elle prépare en secret

Depuis le 8 janvier dernier, Ayem Nour est absente du Mad Mag de NRJ12 et remplacée par son chroniqueur Aymeric Bonnery. "Bonjour à tous et bonne année. Comme vous le voyez, je ne suis pas à Paris avec la Mad Team, je suis à Los Angeles. Alors non, je n'ai pas intégré le casting des Anges 10 [le tournage a lieu à Los Angeles, NDLR] mais restez fidèles au Mad Mag car je vous réserve plein plein plein de surprises, ça va être complètement fou", expliquait-elle dans un message vidéo diffusé dans l'émission.

Les internautes se demandaient donc ce que la maman d'Ayvin (2 ans) faisait à Los Angeles. Et nous avons la réponse ! Selon nos informations, Ayem Nour y est pour se remettre en forme avec un coach sportif d'origine française.

Au programme : salle de sport, fitness, jogging et détoxification afin de perdre le poids qu'elle souhaite. Et la jolie brune, qui réside dans un hôtel à côté du Sunset Boulevard, est une élève exemplaire afin d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée. Elle y consacre pas moins de huit heures par jour et, toujours selon nos informations, ses efforts paient.

Attendez-vous donc à la découvrir amincie lors de sa prochaine apparition.