Ayem Nour absente du Mad Mag : Les raisons dévoilées !

C'est la rentrée sur NRJ12. Le Mad Mag fait son retour à l'antenne ce lundi 8 janvier 2018. Et si la chaîne avait assuré que "tout le monde serait là", une star du programme manque à l'appel. En effet, pour cette première émission de l'année, Ayem Nour est remplacée par Aymeric Bonnery à la présentation.

En début d'émission, Aymeric Bonnery en a dit plus quant à l'absence inattendue de l'animatrice. "Rassurez-vous, tout va bien, a-t-il lancé. Elle nous réserve une surprise." Après avoir reçu Benjamin Machet, animateur de Friends Trip 4 (NRJ12), ainsi que Laura, candidate anonyme du programme d'aventure, l'équipe du Mad Mag a diffusé un message d'Ayem Nour.

Et, comme l'indiquaient déjà les quelques photos et vidéos partagées sur Snapchat, la maman du petit Ayvin, fruit de ses amours avec son ex-compagnon l'homme d'affaires Vincent Miclet, se trouve aux Etats-Unis, à Los Angeles plus précisément. "Bonjour à tous et bonne année. Comme vous le voyez, je ne suis pas à Paris avec la Mad Team, je suis à Los Angeles. Alors non, je n'ai pas intégré le casting des Anges 10 mais restez fidèles au Mad Mag car je vous réserve plein plein plein de surprises, ça va être complètement fou", a-t-elle déclaré.

La jeune femme pourrait bien préparer un prime de lancement de la saison anniversaire des Anges de la télé-réalité... Affaire à suivre !