Friends Trip 4: Amélie Neten en larmes, Vincent Queijo furieux... Premières images

Le 8 janvier prochain, Friends Trip fera son grand retour sur NRJ12. L'occasion de retrouver Vincent Queijo, Amélie Neten, Coralie Delmarcelle, Astrid Nielsa (Les Vacances des Anges 2), Adrien Laurent (Garde à vous), Claire Tomek, Tom (10 Couples parfaits), Quentin Garcia (La Villa des coeurs brisés 3), Dominique Damien (Génération mannequin), Sarah (Les Princes de l'amour 5), Corentin (Koh-Lanta Cambodge) et Laura (une anonyme).

D'autres candidats rejoindront l'aventure en cours de route, comme Benoît Dubois (Mad Mag) et sa maman, Elsa Dasc (Les Princes de l'amour 4), Julie Robert, Charles (Secret Story 10), Charlotte (Les Marseillais), Florian Roche (La Villa des coeurs brisés), Mathilde (Ninja Warrior) et Thomas (Les Vacances des anges 2).

Pour cette quatrième édition, les candidats se sont envolés pour Bali. Et surprise, cette année, c'est sur une épreuve individuelle qu'ont été désignés les quatre chefs d'équipe. Ils ont ensuite eu la possibilité de désigner les participants avec lesquels ils souhaitaient vivre cette folle aventure.

En plus de devoir relever des épreuves physiques et mentales – animées par Benjamin Machet –, les teams se sont affrontées lors d'épreuves éliminatoires. L'équipe perdante devait éliminer l'un des siens. Un nouveau participant le remplaçait. En jeu ? 20 000 euros à partager ou à garder pour soi. Et seul le public pourra désigner le gagnant.

En attendant la diffusion du premier épisode, NR12 a dévoilé les premières images de Friends Trip 4. Au programme : Astrid et Amélie en larmes, des épreuves physiques impressionnantes, Vincent Queijo furieux ou encore des rapprochements.