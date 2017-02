Matthieu Delormeau "en froid" avec Ayem Nour : Règlement de comptes en direct !

En froid depuis décembre dernier, Ayem Nour et Matthieu Delormeau ont eu l'occasion de se retrouver grâce à Cyril Hanouna.

Invitée dans Touche pas à mon poste (C8), la belle animatrice du Mad Mag de NRJ12 était en coulisses pendant que le chroniqueur s'expliquait sur leur relation : "On a été amis, maintenant, on est un peu plus en froid. C'est vrai qu'elle est quand même très nerveuse donc, dès qu'on dit un truc contre elle, elle s'énerve. Ce que j'apprécie moins, c'est qu'elle se sert souvent de l'antenne pour régler ses comptes. Je la respecte. Aujourd'hui, on n'est plus amis, pour autant je la respecte, je lui souhaite le meilleur et évidemment que je n'ai absolument rien contre Ayem." Une déclaration qui a touché Ayem Nour.

La maman d'Ayvin (7 mois) a en effet regretté que Matthieu Delormeau ne la considère plus comme une amie. "Lui dit qu'on n'est plus amis, pour moi, on l'était toujours. Quand on s'aime très fort, on peut avoir des moments difficiles mais ça n'empêche pas qu'on s'aime. Donc pour moi, il est toujours mon ami et je l'aime toujours très fort", a-t-elle confié avant de rejoindre le plateau pour chahuter gentiment son ancien collègue.

Pour rappel, leur brouille a débuté après que Matthieu Delormeau a assuré dans Touche pas à mon poste qu'Ayem Nour et Caroline Receveur étaient en froid lors du tournage d'Hollywood Girls. Outrée, la jolie brune n'avait pas hésité à menacer le chroniqueur dans son émission, en lançant notamment : "Arrête de raconter des conneries sur moi parce que le jour où moi je vais commencer à raconter les vraies choses de ta vie, ça va être moins drôle", avait-elle notamment lancé.

Matthieu Delormeau lui avait donc répondu le lendemain en expliquant qu'il n'avait rien dit de méchant et qu'il supposait qu'elle s'en prenait à lui pour faire le buzz et faire grimper les audiences du Mad Mag.

Du côté des audiences, TPMP a rassemblé 1,62 million de fanzouzes hier soir, soit 6,7% des individus de 4 ans et plus.