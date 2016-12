Ayem Nour, Nabilla, Karine Ferri... Elles nous ont fait pleurer cette année !

Heureuse annonce, révélation, moment d'émotion... En 2016, les larmes ont coulé sur les écrans de télé.

Hommages et larmes

Lundi 10 octobre, quatre mois après la naissance de son fils Ayvin, Ayem Nour a fait son grand retour dans le Mad Mag, remplaçant ainsi Martial Bétirac. À cette occasion, l'équipe de l'émission lui a préparé un hommage en vidéo. Des images qui ont beaucoup touché la jolie brune. "Je suis très émue et heureuse. Vous faites partie de ma vie. Vous m'avez beaucoup manqué. (...) Pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie", avait-elle même déclaré.

Plus d'un an et demi après son dernier passage sur le plateau de Touche pas à mon poste en tant que chroniqueuse, Nabilla faisait son retour le 28 avril dernier dans les studios de Boulogne-Billancourt, en tant qu'invitée. Juste avant de faire son entrée face à Cyril Hanouna et sa bande, Nabilla a découvert que la production lui avait réservé une petite surprise : un magnéto compilant ses meilleurs moments de chroniqueuse dans l'émission. Happenings, interventions décalées, blagues ratées... Une séquence qui a ému aux larmes la jolie jeune femme.

Le 29 octobre 2016, dans Danse avec les stars 7 sur TF1, Karine Ferri a dansé sur le morceau Les Yeux de la mama de Kendji. Comme cette chanson parle de l'amour entre une mère et son enfant, la belle brune a forcément dansé en pensant à son fils Maël. L'animatrice a d'ailleurs été tellement inspirée qu'elle a fondu en larmes sur le parquet. Un bel hommage !

SS10, amour et grossesse

Jeudi 20 octobre, lorsque Mélanie a appris que Bastien avait été choisi par le public afin de quitter l'aventure Secret Story 10, la jeune femme a éclaté en sanglots. Ignorant qu'en réalité son homme allait rejoindre l'Hôtel des Secrets, elle a fait irruption dans le sas et a menacé de quitter le jeu en même temps que lui. Le tout les joues trempées de larmes !

Ce fut une grande première dans l'histoire de Secret Story : Fanny, candidate de la saison 10, a révélé être enceinte ! La jeune femme a annoncé la grande nouvelle en direct le soir du prime du 15 septembre avant de le confesser à ses colocataires. En larmes, la Secrétiste a lancé : "Je ne suis pas rentrée seule dans la Maison." Une phrase d'une grande simplicité, dont le sens a tout de suite été compris par ses amis qui lui ont alors sauté dans les bras.

Coming-out et déception amoureuse

La survie et les stratégies sont au coeur de toutes les intrigues dans Koh-Lanta. Cependant, l'émission offre aussi de grands moments d'émotion. Dans l'édition 2016, Gabriel avait ému beaucoup de téléspectateurs en faisant son coming out. "Ici, je pense à plein de choses qui concernent ma vie personnelle et notamment à certains trucs qui me pèsent, sur ce que je suis, ce que j'ai dit, que j'étais gay. Je suis né avec. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui pensent que c'est un choix que j'ai fait mais non !", a-t-il lâché face à la caméra avant de révéler que son homosexualité avait créé des moments de tensions au sein de sa famille.

Éric a tenté de trouvé l'amour grâce à l'émission L'amour est dans le pré 2016. Lui qui rêvait d'avoir un enfant n'a reçu qu'une seule lettre, celle de Françoise qui n'est plus en âge de procréer. Malgré tout, il avait invité la cantinière chez lui mais n'avait pas succombé à son charme. Déçu, il avait fait part de sa peine face aux caméras. Un moment particulièrement prenant.

Et aussi...

Mardi 1er novembre, dans La France a un incroyable talent, une candidate n'a laissé personne indifférent. Âgée de 25 ans, Aliènette, une chanteuse non-voyante originaire des Philippines, a bouleversé le jury en interprétant lors des auditions le titre J'avais rêvé, issu de la comédie musicale Les Misérables. Bouleversant le public et les jurés, la jeune femme a même fait fondre Hélène Ségara en larmes. La chanteuse a d'ailleurs eu tellement de mal à reprendre ses esprits qu'elle a été incapable de donner son avis sur la prestation.