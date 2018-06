Ayem Nour, sensuelle et stylée en pleine nature : Un cliché chic !

Ayem Nour a dévoilé une jolie publication ce 25 juin 2018.

Cette fois, pas de marques de luxe autour d'elle, pas de placements de produits, la ravissante maman d'Ayvin (2 ans) et ex-animatrice sur NRJ12 a décidé de se montrer à demi-allongée dans un jardin, moulée dans une robe blanche avec ses talons aiguilles aux pieds. "Après-midi champêtre... #nature #flowers #love", a commenté l'ex-candidate de Secret Story 5 (TF1) en légende de sa photo très colorée, sans oublier d'ajouter les hashtags #Ayem #AyemwhatAyem et #AyemNour. On ne se refait pas !

Ravis de découvrir ce cliché, les fans de la belle brune de 29 ans ont été prompts à donner leur avis sur cette publication inhabituelle. "Tu es super belle", "Tu es magnifique, comme d'habitude", "Quel regard envoûtant", "Quelle femmee splendide", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Quelques jours plus tôt, c'était en compagnie de son petit trésor – fruit de ses amours passées avec l'homme d'affaires Vincent Miclet – qu'Ayem Nour prenait la pose. Si l'on retrouvait déjà de la verdure sur le cliché, c'était celle des petits arbustes en pots disposés devant l'hôtel Ritz à Paris.