Ayem Nour : Poneys, château gonflable... Sa belle fête pour les 2 ans d'Ayvin

Grand jour pour Ayem Nour. Ce jeudi 7 juin 2018, son fils Ayvin fête ses 2 ans. À cette occasion, l'animatrice de NRJ12 a organisé un beau goûter d'anniversaire sur le thème de la course. Ballons gonflables, château gonflable, piscine à balles, beau buffet... elle a fait les choses en grand pour son petit prince. La belle brune a même fait venir des poneys.

En plus d'avoir invité les amis de son fils, Ayem Nour a convié ses anciens collègues du Mad Mag Benoît Dubois, Fiona Deshayes et Kastros. La future recrue (?) de Cyril Hanouna a d'ailleurs partagé quelques moments de ce merveilleux anniversaire. On l'y découvre avec une couronne sur la tête ou en train de brosser un poney. Un moment qu'il n'aurait loupé sous aucun prétexte.

Son fils, Ayem Nour n'hésite pas à le dévoiler sur les réseaux sociaux afin de lui clamer son amour. En revanche, l'ancienne candidate de Secret Story met toujours un point d'honneur à ne pas dévoiler son visage afin de le protéger. Cela ne l'empêche pas d'avoir la cote auprès des abonnés de sa maman. Pour preuve, cette dernière a commenté une photo sur laquelle il apparaissait : "Mon fils de dos fait plus de like que moi !"