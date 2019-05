Banksy chassé par la police en pleine performance, à Venise

Il n'était pas le bienvenu à la Biennale de Venise. Bien décidé à exposer ses oeuvres dans la cité italienne, Banksy a installé son petit stand de peintures à l'huile au beau milieu de la place Saint-Marc. C'est en tout cas ce que montre sa dernière vidéo publiée sur son compte Instagram, datée du 22 mai 2019. "Bien que la Biennale soit l'événement d'art le plus prestigieux au monde, je n'ai jamais été invité, pour une raison que j'ignore", a fait malicieusement savoir le mystérieux artiste britannique en légende.

Dans cette vidéo, on découvre Banksy (ou quelqu'un jouant son rôle) vêtu d'un long manteau gris, un chapeau vert et un journal, assis paisiblement à côté de son oeuvre. La vidéo montre quelques curieux qui se sont retournés sur l'oeuvre d'art interpellante de l'artiste : dans plusieurs cadres, on peut voir les célèbres monuments de Venise, cachés par un immense paquebot de croisière. Une manière de dénoncer la tourisme à outrance dont la ville est victime, qui détruit peu à peu son patrimoine inestimable, ainsi que le laxisme des autorités.

Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. La vidéo publiée par l'artiste montre l'arrivée de policiers. "Ou vous avez l'autorisation, ou vous partez. Vous ne pouvez pas rester ici", peut-on entendre. On voit ainsi l'artiste partir avec son présentoir, son oeuvre sous le coude. La vidéo se termine sur un plan montrant un immense paquebot, cette fois-ci bien réel. Mais Banksy n'est pas parti comme ça. L'artiste a pris soin de semer plusieurs autres oeuvres aux quatre coins de la ville.