Barbara (Les Anges 10) plus en couple avec Charles : On en sait plus !

Alors qu'ils n'étaient pas spécialement proches dans Secret Story 10 (TFX), Barbara et Charles se sont mis en couple lors du tournage des Anges 10 (NRJ12). Une idylle qui a beaucoup plu aux téléspectateurs. Elle s'est malheureusement terminée peu de temps après le tournage de la télé-réalité, une rupture sur laquelle ils ne se sont jamais réellement épanchés.

Mais, au cours d'un Facebook Live pour Purepeople et Purebreak, Barbara a accepté de dévoiler les raisons de leur séparation : "Ça n'a pas duré parce qu'on a deux personnalités complètement différentes. Et je suis tellement occupée... Je suis dans un moment de ma vie où j'ai besoin de me retrouver et de faire les choses pour moi. Donc je n'étais pas forcément investie alors que lui oui. Du coup, on a préféré arrêter cette relation, déjà par respect pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est mieux."

Depuis, la candidate et chanteuse – qui sortira son nouveau single Ta plus belle insomnie le 28 mai, à 12h – est un coeur à prendre. Et elle compte, semble-t-il, le rester : "Ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, ça ne fait pas partie de mes priorités."