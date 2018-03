Barbara (Les Anges 10) officialise sa love story avec Charles !

C'est désormais officiel ! Un nouveau couple s'est formé sur le tournage de la 10e saison des Anges de NRJ12.

Barbara Opsomer, devenue célèbre grâce à la 11e édition de Secret Story (sur NT1, aujourd'hui TFX), s'est fortement rapprochée de Charles Theyssier, un autre ancien candidat de SS11. C'est sur Snapchat que la belle a décidé d'annoncer la nouvelle à ses fans en publiant une vidéo d'elle et son chéri en train de s'embrasser tendrement. Impossible de faire plus clair ! Selon de nombreux internautes, Charles et Barbara auraient même commencé à se fréquenter bien avant le tournage des Anges 10 à Los Angeles !

De son côté, Julie, l'ex de Charles dans Secret Story 11 – et proche de Barbara dans le jeu – a réagi sur Twitter... en annonçant qu'elle ne réagirait pas. "Je ne commenterai aucunement le sujet C et B. Point final", a-t-elle écrit le 6 mars dernier.

Interrogé par Purebreak.com à ce sujet, Charles a commenté : "Barbara était la pote d'aventure de Julie. Elles ne sont pas amies dans la vraie vie. Julie et moi, on n'a pas été un couple mais un flirt, donc Barbara n'a pas de compte à rendre à Julie et Julie s'en tape. Pourquoi vous voulez créer des histoires ?"

Charles et Barbara ne forment pas le seul couple des Anges 10. Aux dernière nouvelles, la jolie Maddy serait encore aujourd'hui très liée au séducteur Vincent Queijo... A suivre !