Secret Story 11 – Charles : Sa fausse ex, Naya, "souhaitait intégrer le jeu" !

Jeudi 14 septembre 2017, Charles était éliminé de Secret Story 11 (NT1) au grand désespoir de Julie. Au lendemain de son éviction, celui qui avait pour secret d'avoir "protégé les plus grandes stars d'Hollywood" a accordé une interview à nos confrères de Non Stop Reality durant laquelle il a abordé la venue de son "ex", Naya, en plateau !

Le beau gosse de 28 ans n'a pas caché que la surprise concoctée par la production n'était pas forcément la bienvenue et que la jeune femme n'avait pas grand-chose d'une véritable "ex". "C'est quelqu'un avec qui j'ai bossé trois semaines dans ma vie. Avec qui j'ai eu un rapprochement, certes, mais pas quelqu'un avec qui je suis sorti. Elle a voulu faire son buzz et elle l'a fait ! J'ai rien à dire de plus", a-t-il commenté dans un premier temps. Des propos qu'il avait déjà tenus lors d'une interview pour Purepeople.com le même jour.

Et Charles de révéler dans la foulée, de manière plus inattendue, que Naya avait une idée derrière la tête en participant à ce prime de SS11. "Elle a souhaité que l'on se voit après l'émission, je n'ai pas souhaité. Je n'ai rien à lui dire. Elle a fait son buzz, elle s'est montrée à la télé. Ce qu'elle souhaitait, c'est intégrer l'émission puisqu'ils vont faire rentrer des candidats. Elle m'a même envoyé un message 'Putain, j'ai fait tout ça pour rien, j'ai parié sur le mauvais cheval'. Elle voulait vraiment entrer dans la maison... Désolée pour toi !", a-t-il révélé.