EXCLU – Charles (Secret Story 11) très agacé : Naya n'est pas son ex !

Jeudi 14 septembre 2017, au terme de la deuxième Hebdo de Secret Story 11 (NT1), Charles a été éliminé de l'aventure. Au lendemain de sa sortie, celui qui avait pour secret d'avoir "protégé les plus grandes stars d'Hollywood" nous a accordé une interview durant laquelle il a abordé la venue de son "ex", Naya, en plateau !

Le beau gosse de 28 ans n'a pas caché que la surprise concoctée par la production n'était pas forcément la bienvenue et que les "conseils" de son "ex" à Julie n'étaient pas forcément plus utiles. "Son conseil de ne pas me coller, on n'en avait pas besoin ! Je l'avait déjà dit à Julie, je n'avais pas besoin d'elle pour lui dire. Après, elle n'avait pas tort, peut-être que Julie avait besoin d'une piqûre de rappel", a-t-il commenté.

Et Charles de révéler dans la foulée, de manière plus inattendue, que Naya n'était – en plus – pas réellement son ex, mais plutôt une conquête. "Elle, elle a voulu faire son buzz en se faisant passer pour une ex. Julie, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose, donc je n'ai pas apprécié la démarche, a-t-il expliqué. Elle souhaitait qu'on se voie après le prime, mais ça m'a pas intéressé, j'ai refusé, j'ai pas d'intérêt à porter à ces gens-là."

