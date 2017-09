Secret Story 11 : Charles éliminé, Julie fond en larmes, Charlène très énervée

Jeudi 14 septembre, NT1 a diffusé le deuxième prime de Secret Story 11. Des nouvelles missions ont-elles été données, qui a été éliminé et quels ont été les rebondissements de la soirée ? Réponse tout de suite...

La BFF de Julie met la pression

Cette semaine, Julie et Charles se sont rapprochés et même embrassés. Une nouvelle complicité stratégique à cause des nominations ? C'est justement ce que la meilleure amie de la brune, Iéléna, souhaite savoir. Elle rencontre donc le garde du corps dans le sas. Sans détour, elle lui demande si il veut être en couple avec Julie. "Officiellement oui", répond Charles. La BFF de la candidate lui lance ensuite qu'elle ne le sent pas sincère. Pour elle, il s'est mis avec Julie parce qu'il a peur d'être éliminé. Charles, très calme, explique que ce n'est pas le cas.

Une conversation que Julie a suivi dans le confessionnal. De retour auprès de son homme, elle n'est pas énervée mais semble tout de même être secouée par les propos de son amie. Notamment lorsque celle-ci a dit qu'elle était trop "in love" et qu'elle passait peut-être à côté de son aventure.

Nouvelle mission pour Tanya et Alain

Alain est depuis deux semaines dans une mauvaise position. Il doit faire croire qu'il craque pour Tanya mais est plus attiré par Barbara, ce qui est réciproque. Histoire de compliquer la situation, La Voix propose à présent au candidat de mettre en scène une fausse rupture dont il sera la victime. A la clé, 10 000 euros.

Charlène voit de terribles images

Charlène découvre des images de Benoît et Barbara. Elle voit notamment le duo se faire un câlin, Benoît rejoindre Barbara dans son lit et lui dire qu'avec elle "il se passe vraiment quelque chose". Inutile de dire que c'est un choc pour Charlène qui est en couple depuis trois ans avec Benoît. Mais elle le sait, de retour dans le salon elle ne doit rien laisser paraître, sous peine de mettre son secret en danger. Elle explique juste aux habitants avoir vu les vrais visages de certains. Benoît ne semble pas très rassuré, Barbara non plus.

Kamila recadrée

La jolie brune retrouve sa soeur et celle de Noré dans le sas. Elles la rappellent à l'ordre en lui disant qu'elle doit oublier Noré et jouer, c'est à dire se rapprocher de Benoît comme l'a demandé La Voix.

L'ex de Charles débarque

Naya, qui a eu une relation avec le beau gosse, trouve qu'il est éteint lorsqu'il est avec Julie. Elle souhaite donc rencontré la jeune femme pour lui parler. Charles se décompose en découvrant et déclare même : "Qu'est-ce qu'elle fout là ?"

Naya lance à Julie que Charles semble trop mou à ses côtés. Elle se permet même de conseiller à la jeune femme de moins coller son chéri sous peine de le perdre. Julie ne se démonte pas. Tout en gardant son calme, elle fait bien comprendre que tout est sous contrôle et qu'elle n'a rien à se reprocher.

Mission et révélations choc pour Laura

Le secret de Laura est en danger. La Voix a enregistré sur une cassette audio une bande musicale qui donne de nombreux indices sur ce qu'elle cache. Pour que cette bande ne soit jamais révélée, elle doit trouver le secret de Makao, habitant qui devra pour sa part découvrir le sien. Si au bout d'une semaine elle échoue, son intitulé "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets", sera révélé.

Quelques minutes plus tard, Laura a accès à des images qui ne sont pas très plaisantes. Elle découvre que Barbara dit qu'elle est jalouse d'elle, que cette dernière la clashe à plusieurs reprises, comme Julie. Elle voit ensuite Tanya se moquer de son physique.

Jordan dévoile son secret

Le candidat a sauvé une famille de la noyade. "C'était il y a deux ans dans le Sud. En allant me promener, j'ai vu que la mer était très agitée. Il y a avait un bateau à la dérive, il prenait l'eau. Le père de famille a jeté les enfants à l'eau. Nous avons décidé de plonger pour les aider alors que quelqu'un qui venait d'essayer était remonté à l'eau le nez explosé", a-t-il expliqué. Une belle confidence.

Elimination

Il est temps pour Charles et Alain de rejoindre le sas. Les votes ont été serrés et c'est Charles qui est éliminé avec 46,7% des voix contre 53,3% pour Alain. Julie est sous le choc, hurle et ordonne qu'on la laisse tranquille. Elle fond en larmes.