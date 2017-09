Charles (Secret Story 11) proche de Leonardo DiCaprio, son secret spoilé !

Depuis le 1er septembre, la chasse aux secrets est relancée avec Secret Story 11 et un nouveau vient de tomber ! Après avoir démasqué le candidat multimillionnaire et celui qui a sauvé une famille de la noyade, on sait à présent qui a été le garde du corps de grandes stars hollywoodiennes. Il s'agit de Charles.

Ce sont des photos qui ont trahi le secret du jeune homme de 28 ans. Sur la banque d'images Abaca, on peut le voir être assis dans les gradins de Roland-Garros pas très loin de Leonardo DiCaprio ! Le visage légèrement caché par un béret, Charles se fait discret et regarde autant le match que ce qui se passe aux alentours. Des photos qui en disent long et qui datent de 2013.

Ce n'est pas tout, comme l'ont remarqué nos confrères de Purebreak, sur le site américain Just Jared, on peut voir le candidat de Secret Story être une nouvelle fois aux côtés de la star de Titanic alors qu'il visite le Château de Versailles. Une autre photo qui date de 2013 qui prouve que celui qui fait tant craquer Julie a travaillé pour la star de cinéma.

Charles est donc garde du corps et avec ce passionné de MMA (Mixed Martial Arts), les personnalités ont en effet de quoi se sentir en sécurité !