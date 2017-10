Béatrice Rosen et Jérôme Anthony inaugurent un beau projet

Trois années de travaux auront été nécessaires pour réaménager l'Institut médico-éducatif de Kerdreineg situé à Crédin, près de Pontivy (Morbihan), le tout sans jamais fermer la structure ouverte il y a trente et un ans et qui accueille 42 jeunes polyhandicapés. La Fondation Claude Pompidou a participé aux travaux pour un montant de 2,7 millions d'euros et l'association Kervihan pour près d'un million. Un projet qui permet à présent de proposer des chambres individuelles, des espaces de vie et d'activités mieux adaptés (salle de ciné, salle de répit, atelier musique...) inauguré en grande pompe le 5 octobre dernier.

Tandis que Richard Hutin, directeur général de la Fondation Claude Pompidou, Pierre Le Teste maire de Crédin se sont retrouvés pour célébrer le remarquable travail accompli en faveur des jeunes résidents et de leurs familles, mais aussi du personnel de l'établissement, plusieurs personnalités ont participé aux festivités : l'animateur Jérôme Anthony, l'actrice franco-américaine Béatrice Rosen, marraine de la Fondation Claude Pompidou, mais aussi Natacha Dassault (femme du député Olivier Dassault). Un grand moment de fête et de convivialité pour les 42 jeunes occupants de l'Institut médico-éducatif de Kerdreineg et son personnel.