Bébert (Les Forbans) : Heureux avec Astrid, sa compagne qui a 20 ans de moins

Albert Kassabi, dit Bébert, est un homme comblé sur tous les plans. Le chanteur de 56 ans fête les 40 ans de son groupe les Forbans avec un nouvel album et, côté perso, il est amoureux. Dans Ici Paris, il reparle d'ailleurs de sa relation avec la jeune Astrid, qui a vingt ans de moins que lui...

Interrogé sur leur vie de couple et le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, Bébert a répondu avec franchise. "Il s'avère qu'elle n'en veut pas. Ce n'est pas moi qui le lui ai demandé. Pour moi, avoir un enfant à 56 ans, ce n'est pas terrible, je considère que je suis trop vieux. Mais c'est un choix personnel. Elle n'en éprouve pas le besoin. On est bien comme ça. Cela fait trois ans et demain qu'on est ensemble", a-t-il précisé. Le chanteur est déjà le papa de Georgia (10 ans, qui vit en Israël) et de Kevin (22 ans, qui vit avec lui en France), nés de son mariage passé avec Nourith.

Bébert en dit plus à propos de sa nouvelle compagne. On apprend ainsi qu'elle est danseuse, notamment dans la troupe des Blondybell's. "Et parfois au Lido. Elle a aussi participé à notre spectacle il y a quelques mois à l'Olympia et au Cirque d'hiver, avec des chorégraphies sur nos chansons", dit-il fièrement. Alors que les Forbans se reproduiront prochainement à Paris, nul doute qu'Astrid sera de la partie.

Thomas Montet

L'interview est à retrouver dans Ici Paris, dans les kiosques le 12 décembre 2018.