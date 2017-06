Bella et Gigi Hadid : Duo irrésistible aux CFDA Fashion Awards !

En juin, la Fashion Week fait son retour ! De nouveaux défilés consacrés aux collections masculines (saison printemps-été 2018) affoleront la planète Mode. Bella et Gigi Hadid ont fêté le coup d'envoi imminent de cette grande fête à New York, en assistant aux CFDA Fashion Awards.

C'est au Hammerstein Ballroom que se sont déroulés les CFDA Fashion Awards 2017 ! Le Council of Fashion Designers of America (CFDA) y a remis dix récompenses aux créateurs et personnalités mode les plus influentes de l'année. Le public de la cérémonie était lui aussi, composé de stars, à commencer par les soeurs Hadid.

Bella et Gigi (20 et 22 ans) ont éclipsé les nominés et heureux lauréats des CFDA Fashion Awards 2017. Les deux ravissantes soeurs étaient respectivement habillées en The Row et Off-White™ et prétendaient toutes les deux au prix de célébrité la plus stylée de la soirée. Les angéliques Adriana Lima, Hailey Baldwin et Heidi Klum avaient elles aussi sorti le grand jeu.

Les mannequins Alek Wek, Amber Valletta, Anna Cleveland, Coco Rocha, Elsa Hosk, Hilary Rhoda, Karlie Kloss, Lily Aldridge, Martha Hunt et Sara Sampaio, l'actrice et styliste Chloë Sevigny et enfin Olivia Palermo figuraient également sur la prestigieuse liste d'invités des CFDA Fashion Awards. D'irrésistibles muses pour les designers présents, dont faisaient partie les jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen !