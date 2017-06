Meg Ryan : Autrefois méconnaissable, son visage a de nouveau bien changé...

L'icône glamour du mythique film Quand Harry rencontre Sally est de retour. Lundi 5 juin à New York, tous les yeux étaient rivés sur Meg Ryan lors de son arrivée aux CFDA Fashion Awards, soirée récompensant les personnalités ayant marqué l'industrie mode au cours des derniers mois. Vêtue d'une longue robe écrue imaginée par le designer Christian Siriano, l'actrice de 55 ans était absolument ravissante et affichait une mine réjouie, celle-là même qui la caractérisait autrefois si bien.

En juillet 2015, on se souvient que son apparition à la Fashion Week de Paris avait soulevé bien des questions. Photographiée au défilé Georges Chakra, la star hollywoodienne était apparue tout sourire devant les caméras mais aussi presque méconnaissable, tant les traits de son visage étaient tirés. Pommettes gonflées et front lissé, Meg Ryan avait semble-t-il un peu trop forcé sur le Botox. Avec ou sans chirurgie, la comédienne reste toutefois toujours aussi épanouie (et c'est bien là le principal !), mais force est de constater qu'elle a aujourd'hui choisi d'essayer de retrouver son vrai visage.

Lors des CFDA Fashion Awards, l'ex-épouse de Dennis Quaid a eu le privilège de croiser la route de nombreux mannequins en vogue, tels que Bella Hadid, Karlie Kloss, Lily Aldridge et Heidi Klum. Les stylistes Kenneth Cole, Rick Owens et Calvin Klein ont tous décroché un prix. La journaliste Franca Sozzani, décédée en décembre dernier, a également reçu un trophée à titre posthume.