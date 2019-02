Bella Hadid : Canon pour l'anniversaire de son chéri The Weeknd

La Fashion Week de New York s'est achevée lundi 13 février. Bella Hadid l'a prolongée de quelques jours en sortant le grand jeu pour l'anniversaire de son petit ami, The Weeknd. Le top model camouflé (mais canon !) a profité de "[s]on jour préféré de l'année" pour lui adresser une petite déclaration d'amour...

Samedi 16 février, The Weekend (de son vrai nom Abel Tesfaye) a eu 29 ans ! Le chanteur a festoyé dès la nuit du vendredi avec sa chérie Bella Hadid et ses amis. La joyeuse bande s'est rendue au TAO Downtown, un établissement très prisé combinant restaurant et boîte de nuit. Elle a minutieusement respecté le dress code, faisant honneur au motif du camouflage.

Sûrs de leurs looks, Bella et Abel ont publié des photos d'eux en début de soirée. La première, canon en brassière et mini-jupe, a partagé sa première photo vendredi à 23 heure 59 (heure de New York) et a écrit en légende : "Une minute avant mon jour préféré de l'année...."