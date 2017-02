Bella Hadid : Égérie sublime et sportive pour TAG Heuer

Elle ne s'arrête plus ! Quelques jours après avoir annoncé qu'elle était devenue la nouvelle ambassadrice des accessoires Bulgari, Bella Hadid a dévoilé lundi 13 février sa collaboration avec TAG Heuer.

C'est à l'occasion de la Fashion Week de New York, dans le club de fitness Equinox Bond Street à Soho, que le mannequin de 20 ans et le fabricant suisse de montres de sport ont présenté la campagne de publicité qui met en vedette la bombe américaine. La belle a été shootée par la photographe Cass Bird.

Très en forme et vêtue d'une tenue sportive, la ravissante égérie a pris la pose au côté du directeur général de la maison horlogère suisse de luxe, Jean-Claude Biver. "Je suis très heureux d'accueillir Bella au sein de la famille des ambassadeurs TAG Heuer. Avec elle, je reconnecte TAG Heuer, non seulement aux millenials et aux jeunes générations, mais aussi à l'esprit avant-garde de la marque, l'esprit qui nous pousse à faire les choses différemment, à innover, à oser. La famille TAG Heuer possède un vrai esprit d'équipe. Nous avons besoin de quelqu'un comme Bella pour nous aider à capter la jeunesse d'aujourd'hui, à la fois impertinente et audacieuse", a-t-il déclaré lors de la soirée selon le communiqué officiel.

Sur Instagram, où elle est désormais suivie par plus de 10 millions d'abonnés, l'ex-chérie du chanteur The Weeknd s'est enthousiasmée de ce nouveau partenariat. "Je n'arrête pas, je ne m'effondre pas et je ne #CraquePasSousLaPression ! Merci Tag pour l'accueil chaleureux au sein de la famille et de faire de moi le nouveau visage de @tagheuer", a-t-elle écrit.