Bella Hadid évoque sa rupture avec The Weeknd : "L'amour fait mal"

Devenue l'une des figures incontournables de la mode au cours des récents mois, Bella Hadid est actuellement à New York où elle prend part aux nombreux défilés de la Fashion Week. Ces derniers jours, elle a notamment illuminé les podiums des maisons Prabal Gurung, Alexander Wang et Zadig & Voltaire. Entre deux obligations professionnelles, le mannequin de 20 ans a donné un nouvel entretien au magazine Teen Vogue pour évoquer sa carrière mais aussi – fait rare – sa vie privée.

Officiellement célibataire depuis sa rupture avec le chanteur The Weeknd, la bombe américaine a confirmé ce que tout le monde savait déjà : elle n'a pas encore digéré cette séparation. La jeune femme avait fréquenté l'artiste canadien pendant un an et demi avant de rompre avec lui en novembre dernier. Entre-temps, les deux ex, qui ont toujours affirmé qu'ils étaient restés bons amis malgré la rupture, s'étaient croisés sur le podium du défilé Victoria's Secret, à Paris le 30 novembre. Mais depuis le mois de décembre, l'interprète de Starboy fréquente désormais une autre star célèbre, la chanteuse Selena Gomez...

C'était ma première rupture et elle était tellement publique

Si elle a pris soin de ne pas commenter cette idylle, Bella Hadid a toutefois admis qu'elle avait mal encaissé cette nouvelle étape de sa vie et qu'elle tentait encore de faire le deuil de cette relation amoureuse. "C'était ma première rupture et elle était tellement publique. D'un point de vue extérieur, on pourrait penser que j'ai bien pris les choses, mais c'est toujours dans mon coeur, et je le ressens encore profondément. Ce sera difficile pendant un moment. L'amour fait mal, mais on doit s'en sortir", a-t-elle déclaré.

Sans jamais citer celui dont le vrai nom est Abel Tesfaye, la petite soeur de Gigi Hadid a ainsi conclu cette parenthèse sur sa vie privée : "Je le respecterai toujours, et je l'aimerai toujours. Parfois, j'ai envie d'être triste ou de gérer les choses différemment mais, au final, je ne veux pas couper les ponts et détruire quelque chose qui a été si difficile à construire."