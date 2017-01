Bella Hadid in love de The Weeknd : "Ça lui fait mal de voir Selena avec lui"

C'est la guéguerre qui secoue la presse people depuis quelques jours maintenant. Le 10 janvier, Selena Gomez et The Weeknd ont été surpris en pleine séance de câlins fougueux après une soirée passée au restaurant, à Los Angeles. Très démonstratifs, la chanteuse de 24 ans et l'artiste de 26 ans n'ont pas eu peur d'exposer leur idylle naissante aux yeux du monde entier. Les clichés publiés sur le site TMZ n'ont d'ailleurs pas fait que des heureux. L'ex-petite amie du chanteur canadien, Bella Hadid, a fait savoir que cette publication avait été similaire à "un coup de poignard dans le dos".

Si elle évolue depuis plusieurs années dans le même cercle que sa grande rivale, la bombe de 20 ans n'a pas apprécié d'apprendre cette grande nouvelle dans la presse, affirmant qu'elle s'était pourtant montrée très présente pour Selena Gomez lorsque tout allait au plus mal. Très vite, l'ex de Justin Bieber avait répliqué en confiant qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle et Bella Hadid n'étaient "même pas si proches que ça" et que le mannequin devait cesser de jouer à la "victime". Ambiance...

Bella ne s'est pas remise de sa rupture avec The Weeknd

Samedi 14 janvier, de nouvelles déclarations ont été apportées auprès du site E! News pour faire part de la réaction du mannequin. La source est jugée crédible puisque le média est très proche de la famille Hadid. L'émission de télé-réalité de Yolanda Foster (The Real Housewives of Beverly Hills), la mère de Bella et Gigi, est en effet diffusée sur la chaîne E! Entertainment. "Bella ne s'est pas remise de sa rupture avec The Weeknd. Elle est toujours amoureuse de lui. Ils sont en bons termes, mais elle est amère à propos de sa romance avec Selena. Elle n'était pas heureuse lorsque l'information est sortie partout. Ça lui fait vraiment mal de voir Selena avec lui. Elle a la sensation qu'ils ont toujours une vraie connexion", a-t-on déclaré.

L'histoire de Selena Gomez et The Weeknd passera-t-elle l'hiver ? Si la petite soeur de Gigi Hadid est déterminée à ne pas laisser les choses se dérouler comme prévu, il y a fort à parier qu'elle pourrait saboter cette relation en partant à la reconquête de l'interprète de Starboy. Pour autant, il semblerait que celui dont le vrai nom est Abel Tesfaye aime beaucoup sa nouvelle chérie. "Il a toujours eu un faible pour Selena. Il pense qu'elle est extrêmement talentueuse et sexy. Elle a toujours été dans un coin de sa tête. (...) Pour le moment, ils apprennent à se connaître et ne précipitent rien", avait déclaré un informateur au site E! News la semaine dernière. On a hâte de connaître la suite de ce triangle amoureux...