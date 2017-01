Selena Gomez & The Weeknd en couple : Bella Hadid a été "poignardée dans le dos"

La guerre est officiellement déclarée entre Bella Hadid et Selena Gomez. Mercredi, le site TMZ révélait la nouvelle idylle de la chanteuse de 24 ans avec l'ex-petit ami du mannequin, The Weeknd. Tactiles et tout sourire, l'interprète de Hands to Myself et le chanteur de 26 ans semblaient comme seuls au monde, déterminés à s'afficher publiquement. Des clichés qui ont surpris beaucoup de monde, à commencer par Bella Hadid...

Après avoir unfollow sa rivale sur Instagram, la bombe de 20 ans a fait savoir à son entourage qu'elle n'avait pas du tout apprécié le comportement de Selena Gomez, qui l'a "poignardée dans le dos". Selon le très bien informé TMZ, la petite soeur de Gigi Hadid est en effet déçue d'avoir appris cette romance dans la presse et se sent "trahie" car les jeunes tourtereaux se sont rapprochés "presque immédiatement" après sa rupture avec The Weeknd, survenue en novembre. "C'est Bella qui a décidé de mettre un terme à la relation car la distance était trop difficile à supporter. Néanmoins, la rupture fait mal", écrit-on.

Cela ferait ainsi désormais deux mois que l'ancienne compagne de Justin Bieber et l'interprète de Starboy fricotent ensemble. Les amoureux ont même passé leurs dernières vacances ensemble. Bella Hadid est d'autant plus révoltée qu'elle aurait énormément aidé Selena Gomez au moment de sa dépression, il y a quelques mois. La chanteuse a en effet pu compter sur elle, ainsi que sur le soutien de Gigi Hadid, lorsque tout était au plus mal. "En deux mois de relation, Selena n'a jamais pipé mot à Gigi, qui est sa meilleure amie. Gigi et Bella ont tout découvert lorsqu'elles ont vu les photos sur TMZ. Et c'est à ce moment-là que Bella a unfollowé Selena sur Instagram", peut-on lire sur le site.

Un proche de Bella Hadid a également glissé un mot. "Informer Bella et Gigi aurait été respectueux et honorable... Mais j'imagine que c'est tout simplement comment fonctionne Hollywood." Une conclusion lucide.