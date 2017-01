Selena Gomez : Baisers et câlins fougueux avec l'ex de Bella Hadid, The Weeknd !

Coiffé d'une casquette, l'interprète de l'excellent opus Starboy semblait plus dans la réserve et a même été vu en train de parler au téléphone entre deux chaleureuses accolades, tentant de ne pas se laisser trop distraire par une Selena Gomez joueuse et câline.

Officiellement, The Weeknd est un coeur à prendre depuis sa rupture avec le mannequin Bella Hadid. Le couple s'était fréquenté pendant deux ans avant de rompre en novembre dernier. Quelques jours après leur séparation, les ex-tourtereaux s'étaient néanmoins retrouvés avec plaisir sur le podium du défilé Victoria's Secret, à Paris, où l'auteur-compositeur était venu interpréter ses nouveaux titres. Quelques signes avaient par ailleurs indiqué que le top de 20 ans était toujours très amoureuse de son ex-chéri et qu'elle semblait nostalgique de leur relation. Pas dit qu'elle valide cette nouvelle romance, elle qui évolue dans le même cercle d'amis et de célébrités que Selena Gomez...

Du côté de Selena Gomez, c'est la première fois depuis longtemps que les fans ne l'ont pas vue aussi heureuse dans les bras d'un homme autre que Justin Bieber. Plusieurs rumeurs avaient récemment fait état d'un éventuel rapprochement avec le chanteur colombien Maluma, sans grand sérieux. Aujourd'hui, l'interprète de Kill Em With Kindness (qui a passé une année 2016 difficile après notamment un énième tour en rehab) a visiblement une autre personne en tête...