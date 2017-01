Selena Gomez avec The Weekend : Clashée par Bella Hadid, elle sort les griffes

Selena Gomez n'a visiblement pas l'intention de se laisser impressionner par les jérémiades de sa rivale Bella Hadid. Alors que le top de 20 ans a fait savoir qu'elle était en colère et très déçue du comportement de la chanteuse de 24 ans, aujourd'hui en couple avec son ex-petit ami le chanteur The Weeknd, affirmant par ailleurs que les photos publiées par TMZ avaient été similaires à un "coup de poignard", l'ancienne chérie de Justin Bieber a vivement répliqué.

Comme le rapporte à nouveau le site TMZ, Selena Gomez affirme qu'elle n'est absolument pas à blâmer, n'étant même pas "aussi proche" de Bella Hadid que le suggérait cette dernière. "Selena a toujours été la meilleure amie de la chef de bande Taylor Swift... Mais les soeurs Hadid étaient à peine des connaissances lointaines. Si Selena avait vraiment ressenti le besoin de prévenir Bella (en tant qu'amie) au sujet de sa relation avec The Weeknd, elle l'aurait fait ... Mais Bella n'est pas une amie proche", écrivent nos confrères. Voilà qui devrait lui faire plaisir.

Selena n'a jamais aimé faire partie de la bande de Taylor Swift

Par ailleurs, les proches de Selena Gomez ont tenu à préciser que celle-ci avait commencé à fréquenter le chanteur de 26 ans "juste avant les vacances" mais qu'ils n'étaient pas ensemble pour les festivités de fin d'année, contrairement à ce qui avait été rapporté vendredi. Pour le moment, il n'y a rien de "vraiment sérieux" entre les jeunes tourtereaux. "Et même si c'était le cas, Bella joue trop à la victime", conclut sèchement TMZ.

Après environ deux ans d'amour, la soeur de Gigi Hadid avait décidé de rompre avec The Weeknd en novembre dernier, prétextant une relation à distance beaucoup trop difficile à supporter. Par la suite, elle avait établi qu'il resterait toujours "son meilleur ami" et qu'ils gardaient le contact. Les anciens amants s'étaient d'ailleurs retrouvés sur scène lors du défilé Victoria's Secret, à Paris, fin novembre.

Du côté de Selena Gomez, les choses sont très claires : elle n'a jamais été amie avec Bella Hadid et n'a donc rien à se reprocher. "Selena n'est pas proche de Gigi, ni de Bella. Elle les connaît à travers d'autres gens, mais elles sont de simples connaissances. Elle est amicale avec elles, mais elle n'est pas leur amie. (...) Selena et Gigi n'ont jamais été folles l'une de l'autre, donc Selena n'a pas de comptes à rendre. (...) Selena a toujours été celle qui restait éloignée de la bande de Taylor Swift, restant seulement proche de Taylor. Elle a toujours préféré retrouver Taylor en tête-à-tête et n'a jamais aimé faire partie de sa bande", a-t-on conclu auprès du site du magazine Us Weekly. C'est dit !