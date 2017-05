Bella Hadid (encore) torride à Cannes : La belle récidive et en montre trop !

Après sa performance sur tapis rouge, Bella Hadid a poursuivi la soirée sur un yacht privé où se trouvaient ses copines Hailey Baldwin et Emily Ratajkowski. Et comme s'il ne faisait pas assez chaud en cette première soirée cannoise, Bella et Emily se sont chargées d'afficher leur complicité avec une sensualité certaine, dansant devant l'objectif d'un téléphone et Bella n'hésitant à pas twerker et à caresser la poitrine de la toujours très hot Américaine de 25 ans. "Elle m'aime", s'amuse d'ailleurs cette dernière en légende.