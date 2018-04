Bella Hadid et The Weeknd réconciliés ? Baisers et câlins tendres à Coachella

Il y a encore de l'espoir pour Bella Hadid et The Weeknd, les deux ex-tourtereaux ayant passé du très bon temps à Indio (Californie) ce week-end. Selon le site E! News, le mannequin de 21 ans et le chanteur de 27 ans ont été vus en train de s'embrasser fougueusement lors d'une after party organisée en marge du Coachella Festival, vendredi 13 avril 2018.

"Ils ont passé toute la soirée côte à côte et sont repartis ensemble. Bella semblait très heureuse. Ils étaient très affectueux et n'ont pas arrêté de se câliner pendant qu'ils passaient du temps avec leurs amis. Bella n'a jamais oublié Abel et a toujours espéré qu'ils se remettent ensemble", a glissé un témoin. Après leur rupture survenue en novembre 2016 (ils s'étaient fréquentés pendant un an et demi), le supermodel et le Starboy ont récemment renoué le contact. "Ils se voient secrètement mais il n'y a rien d'officiel. (...) Bella adore passer du temps avec Abel, ils s'amusent toujours autant et elle a bon espoir pour l'avenir", a-t-on ajouté.

Bella était assise sur ses genoux

La réconciliation très publique a aussi été relevée du côté du magazine Us Weekly. "Bella était assise sur ses genoux, ils étaient très câlins et n'arrêtaient pas de s'embrasser", a-t-on glissé, précisant que ces retrouvailles avaient eu lieu lors d'un set de Travis Scott organisé au club Poppy. C'est également lors de cette soirée que Kylie Jenner et sa grande soeur Kourtney Kardashian ont dévoilé leur première collaboration (Kourt x Kylie) pour la marque Kylie Cosmetics.

Les amours de Bella Hadid et The Weeknd n'ont pas fini de passionner les foules. Le mois dernier, l'artiste canadien a régalé les fans en publiant son premier EP intitulé My Dear Melancholy. Le premier morceau, Call out My Name, raconte sa rupture amère avec Selena Gomez, tandis que le troisième, Wasted Times, est clairement adressé à Bella Hadid. "J'ai perdu mon temps avec une autre / Elle ne t'arrivait même pas à la cheville (...) Je n'arrive pas à t'oublier / Je te veux pour moi", chantait-il notamment. Message reçu 5 sur 5 ?

Si les fans du couple formé par Bella Hadid et The Weeknd peuvent s'enthousiasmer de leurs retrouvailles, elles pourraient également ne pas aboutir en une réelle réconciliation. Comme l'a souligné TMZ, le chanteur a été repéré dès le lendemain (samedi 14 avril) bras dessus bras dessous avec ex-petite amie de Justin Bieber, Chantel Jeffries. A ce rythme, difficile donc de prédire ce qui arrivera dans quelques jours ou quelques semaines.