Bella Hadid, Kim Kardashian... Ventre à l'air pour un été stylé

Cet été encore, les habitants de la planète Mode rencontrent le problème de la chaleur. Comment être stylé(e) et confortable sous le soleil ? Les stars ont visiblement trouvé une solution et se sont passé le mot : Bella Hadid, Kylie Jenner et Kim Kardashian passeront la saison le ventre à l'air !

En matière de style, les célébrités inspirent et influencent des millions d'admirateurs dans le monde. Elles les invitent à montrer leurs abdos en enchaînant les apparitions publiques, vêtues de tenues sensuelles que les photographes immortalisent. Ainsi, Kim Kardashian et Charlize Theron ont récemment été vues en soutien-gorge, porté sous un blazer, une veste en jean ou un chemisier transparent.

Les soeurs Bella et Gigi Hadid ont opté pour la brassière de sport. Kendall Jenner et Alessandra Ambrosio se sont, quant à elles, tournées vers l'indémodable crop top.

Toutes les occasions sont bonnes pour s'habiller ainsi ! Une publication Instagram – au grand bonheur des millions d'abonnés de Kendall et Kylie Jenner –, le tournage d'un clip pour Rihanna, une sortie en famille ou un dîner dans un restaurant prisé, à la Emily Ratajkowski, l'essentiel est de réussir son numéro de charme.

Kim Kardashian a exécuté le sien au cours de la soirée d'inauguration d'un nouveau magasin Balmain, à Los Angeles. Les autres invité(e)s de l'événement n'avaient aucune chance face à la superstar de 36 ans...