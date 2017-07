Kendall Jenner : Top model canon, à peine sortie du lit

Si Kendall Jenner est une des personnalités les plus suivies sur Instagram - elle y compte plus de 82 millions de followers -, c'est notamment grâce aux photos sexy de son profil ! La jolie brune en a publié une nouvelle ce week-end. En t-shirt et culotte noire, Kendall enflamme la toile...

Après Paris (où elle a participé à la Fashion Week Haute Couture), Londres et l'île de Mykonos, en Grèce, Ms. Jenner a fait son retour à L.A. ! Elle y a été photographiée ce samedi 15 juillet, arrêtée à une station essence et vêtue d'un blazer gris, d'un crop top blanc, d'un jean Monse et de baskets adidas YEEZY (modèle Powerphase "Calabasas").

Dimanche, Kendall portait une autre tenue. Sur un selfie pris à peine levé de son lit, le top model de 21 ans est habillé d'un t-shirt court, révélant partiellement sa poitrine, et d'une petite culotte noire.

En légende de l'image, Kendall écrit "jet lag", signifiant son état de fatigue après plusieurs voyages consécutifs.