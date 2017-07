Kendall Jenner : En danger, elle fait appel à la justice !

Subir les mauvais côtés de la célébrité, ce n'est jamais une partie de plaisir pour nos amis les people. À l'instar de Kim Kardashian qui enchaîne les polémiques, désormais c'est au tour de sa petite soeur, Kendall Jenner, de faire parler d'elle... Harcelée par un détraqué, elle a décidé d'en informer la justice !

Comme sa cadette Kylie Jenner, le top international attirerait de mauvais individus. Suivie par près de 100 millions d'abonnés à travers le monde sur Instagram, la jeune femme ne supporterait plus la pression d'un certain Thomas Hummel, qui ne la quitte plus. D'après les informations de nos confrères américains du site internet TMZ, le jeune homme serait tombé amoureux de son idole, puis, voyant que les sentiments n'étaient pas réciproques, il se serait mis à l'insulter et à la menacer.

Le détraqué aurait également tenu des allégations sans fondements. Selon ses accusations, la mère de Kendall, Kris Jenner, paierait le rappeur A$AP Rocky afin qu'il ait une idylle avec celle qui faisait le show lors du défilé Fendi au côté de sa meilleure amie Bella Hadid. Thomas Hummel a aussi assuré être tombé amoureux de la principale intéressée lorsqu'elle était à peine âgée de 13 ans.

Terrifiée, Kendall Jenner a donc décidé d'en référer à la justice et a porté plainte contre le jeune homme. Selon le site américain, une ordonnance restrictive aurait été émise par un juge et il aurait interdiction d'approcher la célébrité à moins de cent mètres désormais.