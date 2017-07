Fashion Week : Kendall Jenner et Bella Hadid, radieuses pour Miu Miu

Après l'homme, Paris fait place à la haute couture ! La Ville lumière vibre au rythme d'une nouvelle Fashion Week, dont Miu Miu a profité pour dévoiler sa nouvelle collection. Kendall Jenner, Bella Hadid et Lou Doillon ont participé à la croisière de l'enseigne italienne...

Des semaines après Chanel, Christian Dior ou encore Louis Vuitton, Miu Miu part en cruise ! La griffe chère à sa fondatrice Miuccia Prada a jeté l'ancre à Paris et présente sa garde-robe pour la saison croisière 2018. L'événement s'est déroulé ce dimanche 2 juillet à l'Automobile Club de France, situé place de la Concorde, dans le 8e arrondissement.

De nombreuses personnalités ont répondu favorablement à l'invitation de Miu Miu. Les Françaises Alexandra Golovanoff, Joséphine de la Baume et Lou Doillon, le top model Doutzen Kroes et les actrices Elle Fanning, Gwendoline Christie, Milla Jovovich et Stacy Martin se sont rendus à l'Automobile Club de France pour découvrir le nouveau dressing Miu Miu.

Kendall Jenner, Bella Hadid et les modèles castés pour participer au défilé ont porté avec élégance les pièces de la collection.