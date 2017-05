Charlotte Casiraghi : Élégante à Paris, avec Keira Knightley et son mari

Après Dubaï, Séoul et La Havane, la "Chanel Cruise" fait son retour à Paris. La prestigieuse maison française et son directeur artistique, Karl Lagerfeld, y ont dévoilé leur collection croisière 2018. L'événement a eu lieu au Grand Palais, le théâtre des défilés Chanel situé avenue du Général Eisenhower dans le 8e arrondissement. Charlotte Casiraghi s'y est rendue, accompagnée de son amie Juliette Dol.

Naturellement habillée en Chanel avec une robe bleu nuit accessoirée d'une ceinture à perles, des chaussures également bleu nuit et un sac à main en agneau brodé, Charlotte Casiraghi a découvert les colonnes de temples grecs installées au Grand Palais ainsi que la collection inspirée de l'époque antique pensée par Karl Lagerfeld. Comme la fille de la princesse Caroline de Hanovre, les actrices Anna Mouglalis, Keira Knightley, accompagnée de son mari James Righton, Isabelle Huppert, Marine Vacth et Mathilde Warnier, et le top model Liu Wen ont répondu favorablement à l'invitation Chanel.

Antoine de Caunes, le footballeur français blessé Mamadou Sakho et son épouse Majda, et enfin le réalisateur Pedro Almodovar étaient également de la partie.

Le prochain défilé Chanel, consacré à la prochaine collection Haute Couture (saison automne-hiver 2017-18), aura lieu à Paris entre le 2 et le 6 juillet.