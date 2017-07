Kris Jenner : Escapade secrète et romantique à Saint-Tropez

Alors que Rob Kardashian fait face à la justice de l'autre côté de l'Atlantique, Kris Jenner, la matriarche du "Klan", préfère s'adonner à l'une de ses activités préférées : lézarder au soleil dans le Sud de la France.

Après Kourtney et son petit ami Younes, ce fut au tour de la momager de s'envoler en direction de Saint-Tropez aux côtés de son boyfriend Corey Gamble pour une escapade romantique. Au programme : balades, boutiques et restaurant de luxe dans le centre-ville de la station balnéaire la plus hype du Var.

"Kris et Corey sont arrivés en Europe durant le week-end dernier. Ils étaient les premiers à être arrivés à Saint-Tropez avec leurs amis, révèle une source proche à nos confrères du site américain People. Ils ont apprécié le soleil du Sud de la France et se sont détendus sur un yacht. Ils sont en Italie désormais et ont dîné à Portofino hier soir."

La mère de Kim Kardashian, âgée de 61 ans, a été repérée d'abord le lundi 10 juillet 2017 vêtue d'un pantalon aux motifs zébrés, d'une blouse noire et d'une paire de lunettes de soleil vissée sur le nez, munie par ailleurs d'un sac en bandoulière pailleté. Le lendemain, mardi 11 juillet, Kris Jenner portait avec brio une robe noire mi-longue ornée de noeuds sur les épaules.

Sur Instagram, elle a d'ailleurs publié un cliché où elle porte cette tenue. Près de 205 000 personnes ont "liké" la photo et n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'elle était "splendide", voire "sensuelle", dans les nombreux commentaires.